ثلاثة قتلى بهجوم مسلح على منزل شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح على منزل في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص قتلوا بعد هجوم على منزل ضمن منطقة الحميدية في مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "احد المتوفين منتسب أمني"، مشيراً الى أن "الهجوم له علاقة بخلاف بين اقارب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.