القبض على ضابط ومحامٍ وهميين في نينوى والبصرة

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى، باشرت بمتابعة متهم ينتحل صفة (ضابط) للإيقاع بالمواطنين وإيهامهم بالتعيين على ملاك الأجهزة الأمنية مقابل استحصال الأموال منهم، ليُنفذ إلقاء القبض عليه بعد استصدار الموافقات القضائية المطلوبة".وأضاف الجهاز، "فيما استطاعت مفارزنا في محافظة البصرة وبكمين محكم من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة (محامي) متلبسٍ بالجرم المشهود أثناء مراجعاته لتعقيب المعاملات في إحدى الدوائر الرسمية".وتابع، "تمت إحالة المتهمينِ إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهم العادل".