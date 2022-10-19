القبض على 6 مطلوبين بالإرهاب ومصادرة أسلحة واعتدة في ميسان (صور)

وقال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين تمكن وبعملية استخبارية وبإمرة أمر الفوج من القاء القبض على ستة مطلوبين وفق احكام المادة 4/إرهاب ومصادرة كميات من الأسلحة والاعتدة في قضائي الميمونة والمجر الكبير".وأضاف، أن "المطلوبين تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".