توضيح هام يخص القبول في الكلية العسكرية

السومرية نيوز – أمن

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تخص القبول في الكلية العسكرية بصفة طالب.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم قبول خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي والأدبي والتجاري والصناعي) للأعوام الدراسية (٢٠١٩-٢٠٢٠) و (٢٠٢٠- ٢٠٢١) و(٢٠٢١- ٢٠٢٢) في الكلية العسكرية على ان تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالتقديم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع، فتح باب التطوع للقبول في الكلية العسكرية بصفة طالب، فيما حصرت شروط القبول بـ12 شرطاً.

ذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "موقع وزارة الدفاع فُتح لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين بالتطوع على وزارة الدفاع بصفة طالب في الكلية العسكرية".

وبحسب وثيقة للوزارة، فقد تم حصر شروط القبول بـ12 شرطا، منها ان يكون المتقدم "عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 22".

كما تضمنت الشروط، أن "يكون المتقدم حائزا على شهادة الإعدادية بفرعيها العلمي أو الأدبي وبمعدل لا يقل عن 70% فما فوق للعام الدراسي (2020 – 2021) والعام الدراسي (2021 – 2022)، على ان يستثنى أبناء الشهداء من شرط المعدل".

وأدناه الشروط كاملة: