لتخفيف الزخم المروري.. توجيه أمني جديد لسيطرات العاصمة

السومرية نيوز – بغداد

وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الخميس، بفتح جميع الممرات في السيطرات الثابتة في اوقات الذروة الصباحية والمسائية.



وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وللمساهمة بتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد، وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد بفتح جميع الممرات في سيطرات التفتيش "الثابتة" وذلك في أوقات الذروة (الصباحية والمسائية) لتسهيل انسيابية حركة السير والتقليل من الازدحامات ورفع العبء عن كاهل المواطنين خلال التوجه الى الدوام والعودة منه مع مراعاة الجانب الأمني".

وأضاف البيان، ان "اللجنة المشكلة في وقت سابق لهذا الغرض قد نفذت خلال هذا العام عدد كبير من مهامها في فتح الطرق ورفع السيطرات من مختلف طرق العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، وما زال العمل جاري في هذا السياق".