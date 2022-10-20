هذه مهمتها.. الصدر يتبرأ من مجاميع عسكرية "خاصة" - عاجل

وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر نقلاً عن الاخير، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "تناهى الى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسـكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة امن الوطن".وبين:"ومن هنا اعلن ان هذه ليست افعالنا ولا اخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسـدين فضلا عما سواهم".وأضاف: "نرجوا من الجميع التعاون معنا بالابلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة اخرى فاعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الاخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على افعالهم المشينة".