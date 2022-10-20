ليست سيارة مفخخة.. الكشف عن تفاصيل انفجار السليمانية

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باصابة شخصين إثر أنفجار قنبلة يدوية في السليمانية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قنبلة يدوية كانت موضوعة داخل عجلة مدنية أنفجرت، في حي العقاري بمحافظة السليمانية".



وأضاف، أن "الانفجار أسفر عن أصابة شخصين".