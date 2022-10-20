تعرض إرهابي على القطعات الأمنية في الطارمية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "تعرضاً ارهابياً شنته عصابات داعش على القطعات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ادى الى مقتل وإصابة ثلاثة جنود".وأضاف، أن "القوات الأمنية ردت على العصابات الارهابية مما أجبرتهم على الانسحاب".وأشار الى أنه "تم العثور على مضافة لداعش ضمن منطقة الاشتباك في الطارمية".