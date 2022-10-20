الاطاحة بتاجري مخدرات في بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – أمن

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، الاطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 5 كغم من الكريستال في العاصمة بغداد.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بكمين محكم تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما (5) كغم من الكريستال في العاصمة بغداد".