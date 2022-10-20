مقتل ضابط وإصابة عنصري شرطة باشتباكات في ديالى

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل ضابط وإصابة عنصرين في الشرطة باشتباكات مع "داعش" في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة مقدم استشهد واصيب اثنان من أفراد شرطة الطوارئ باشتباكات مع داعش الإرهابية". وأضاف المصدر أن "الاشتباكات وقعت في قرية الحد الأخضر بمحافظة ديالى".