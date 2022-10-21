اصابة منتسب أمني بنزاع عشائري في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "نزاعاً عشائرياً تتطور الى استخدام السلاح الخفيف "مسدس" ضمن منطقة السلاميات في مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد".وأضاف ان "النزاع أسفر عن اصابة شخص يعمل منتسب في مكافحة اجرام بغداد الجديدة".