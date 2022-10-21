بحوزتها نحو 90 جهاز نقال.. الاطاحة بعصابة سرقة في ديالى

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات عن تعرض عدد من المحال التجارية لبيع اجهزة (الموبايلات) للسرقة في ديالى تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لمتابعة الموضوع، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري تم التوصل لمعلومات عن وجود عصابة مكونة من (4) متهمين تقوم بعمليات السرقة في عدد من مناطق المحافظة".وأشارت إلى أنه "نتيجة للمتابعة المستمرة من قبل الفريق المختص في وكالة الاستخبارات تم القبض على أحد افراد هذه العصابة ومن خلال التحقيقات اعترف بعمليات سرقة لعدد من المحال وبالاشتراك مع 3 اخرين".وبينت، أنه "بدلالة المتهم تم ضبط (89) موبايل قام افراد العصابة بسرقتها كانت مخبأة داخل عجلة تابعة لهم وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القاء القبض على المتهمين الاخرين واحالتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".