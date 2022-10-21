وقال رسول في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكن طيران الجيش من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك".واضاف ان "ذلك تم أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".