الدفاع تزف بشرى سارة لجميع منتسبيها (وثائق)

السومرية نيوز – أمن

أصدر وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، قرارين حول منح قدماً للضباط والموظفين المدنيين، فيما منح الوزير المراتب من منتسبي الوزارة رتبة واحدة أعلى.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والواردة الى وزارة الدفاع من خلال مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، واستناداً الى الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع جمعة عناد سعدون، تم منح كافة الضباط من منتسبي وزارة الدفاع قدماً لمدة (6) أشهر، كما تم منح كافة الموظفين المدنيين المنسوبين الى الوزارة قدماً لمدة (6) أشهر".

وفي بيان أخر، منح وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، المراتب من منتسبي الوزارة رتبة واحدة أعلى.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والواردة الى وزارة الدفاع من خلال مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، واستناداً الى الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع جمعة عناد سعدون، تم ترقية كافة المراتب من منتسبي وزارة الدفاع رتبة واحدة أعلى استناداً لأحكام المادة (٣٦/ ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠، كما تم منح المراتب من هم بدرجة (ن ض د/ ممتازة) قدماً ممتازاً لمدة سنة استناداً لأحكام المادة (٣٧/ اولاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري آنفاً".