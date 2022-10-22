بانزال جوي.. الاطاحة بـ 10 أشخاص ومصادرة أسلحة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " قوة عسكرية من لواء المشاة السابع والتسعين وفرقة القوات الخاصة وبقيادة قائد عمليات ميسان محمد جاسم الزبيدي نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية العزير جنوب مدينة العمارة".وأضافت، أن "العملية اسفرت عن اعتقال 10 اشخاص ومصادرة كميات من الاسلحة".