القبض على متهم قتل زوجة شقيقه في البصرة

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل فتاة من قبل شقيق زوجها في محافظة البصرة، مبينا أن قوة أمنية اعتقلت المتهم.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية في البصرة أعتقلت متهماً قام بقتل زوجة شقيقه في احدى مناطق ابي الخصيب".





