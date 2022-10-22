ملامح الجريمة تنكشف بعد 9 أشهر.. رجل يقتل زوجته في كربلاء

مصدر أمني، أوضح لـ السومرية نيوز، أن "رجل أقدم، قبل تسعة أشهر، على قتل زوجته ودفنها في حديقة منزله بالحي الصناعي في مركز محافظة كربلاء".وأضاف، أن "الرجل أبلغ الأجهزة بان زوجته مفقودة، إلى أن جرى اعتقاله مؤخراً، واعترف بجريمته".وتشهد مناطق متفرقة من العراق، ارتفاعاً في نسب الجرائم العائلية، إذ أنها باتت تتكرر أسبوعياً، فالأجهزة الأمنية تعلن بين حين وآخر، عن مقتل زوجة على يد زوجها، أو العكس، أو مقتل أب على يد ابنه، وما شابه ذلك.وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حددت وزارة الداخلية عدد الجرائم المسجلة خلال عام 2021 بـ 1077 جريمة اكتشف مرتكبو 666 جريمة منها، وبعضهم أفراد في الأسر ذاتها وآخرون من متعاطي المخدرات.