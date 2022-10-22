سكرتير القائد العام يحدد الفئات المشمولة بالترقية

وقال البياتي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه تقرر "منح ضباط وزارة الدفاع والداخلية قدماً لمدة ستة اشهر، فضلاً عن منح المراتب في وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الارهاب قدماً رتبة واحدة اعلى".وأشار إلى "منح منتسبي وزارة الداخلية قدماً لمدة ستة اشهر".وأكد "الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية".