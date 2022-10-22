بحوزتهم 3 كيلو كريستال.. اعتقال متاجرين بالمخدرات في الديوانية

وقال الشبلي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأمره مديرها العقيد ضياء حميدي وعدد من الضباط والمنتسبين وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة قد تمكنت وفي عملية نوعية من اعتقال 3 أشخاص يتاجرون بالمخدرات".وبين، ان "الأول من سكنة منطقة حي رفعت ضبط بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال وميزان الكتروني عدد 3 وعدد من الأدوات الأخرى التي تستخدم للتعاطي"، لافتاً إلى أن "المتهم الثاني الذي يسكن منطقة ال حمد فقد وجد بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي أيضاً"، مشيراً إلى أن "المتهم الثالث يسكن منطقة الأسكان والذي وجد بحوزته مادة الكريستال المخدرة أيضاً".وأشار البيان إلى "إحالة المتهمين الى القضاء حتى ينالوا جزائهم العادل".