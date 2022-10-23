تنويه لتفجير مسيطر عليه في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهد الهندسي في الفرقة السادسة سيقوم في تمام الساعة العاشرة من اليوم الاحد، بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابية في منطقة ابي غريب "النصر والسلام" ضمن مناطق غربي بغداد".وأضافت: "لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".