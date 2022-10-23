أحدهم فجر مرقداً دينياً.. القبض على 9 إرهابيين في ديالى

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت بناءً على مذكرات قضائية من القاء القبض على (9) إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة ".وأضاف البيان، أن "المتهمين دونت أقوالهم أصولياً وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء العادل بحقهم".