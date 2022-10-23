بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال أسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/10/16 ولغاية 2022/10/22 كالاتي:-واجبات مراكز الشرطة 2087-القبض مطلقي العيارات النارية 26-احالة متهمين الى المحاكم 209-القضايا الخاصة بالمخدرات 216-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7- دعاوى حالات العنف الاسري 729-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 810-مضاهات طبعات الاصابع 50- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 885- عدد طالبي النجدة 2213فض مشاجرات 1848-ضبط عجلات مطلوبة 55-تبرع بالدم 13-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 19-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 188-طبع لوحات السيارات 13621-اصدار اجازات السوق 14572-اصدار سنوية السيارات 28538