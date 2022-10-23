الاستخبارات تضبط قطع اثرية وتطيح بمتهمين بتجارة الاثار

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قواطع وكالة الاستخبارات عمليات نوعية منفصلة لملاحقة عدد من المتهمين بتهريب وتجارة الاثار في محافظات (بابل-كربلاء الديوانية - الانبار)".وأشارت إلى "تمكنت مفارز الوكالة في محافظة الديوانية من القاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتهريب الاثار وبحوزتهم 68 قطعة اثرية وسجلات ووثائق تعود لعهود قديمة".وفي محافظة بابل، لفتت إلى "تنفيذ عملية مكنتها من القبض على 3 متهمين وبحوزتهم قطعتين اثريتين، فضلا عن القبض على متهم بتجارة الاثار في محافظة الانبار".ومن خلال الاستدراج ونصب الكمائن تم، وفق البيان، "القاء القبض على 4 متهمين في محافظة كربلاء المقدسة وبحوزتهم 13 قطعة اثرية قيمة".