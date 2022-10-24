القبض على 6 متهمين بمناطق متفرقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 3 من المطلوبين وفق أحكام المادة (٤٤٦ سرقة) في مناطق شهداء البياع وبارك السعدون".وتابعت، "ووفق المادة (٤٣٢ تهديد) تمكنت مفارز اللواء الخامس من تنفيذ واجب القاء قبض على متهم في منطقة حي العدل"، لافتا الى أن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس مع مفرزة من استخبارات الفوج تمكنت من إلقاء القبض على طرفي مشاجرة في منطقة الملحانية".وأشارت القيادة الى أن "المتهمين تم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".