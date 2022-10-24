ضبط مرآب لخزن وتهريب المشتقات النفطية شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الأمنية تستمر بملاحقة الخارجين على القانون ومهربي المنتجات النفطية بالإضافة الى متابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة".وأضافت، أن "قوة من اللواء 42 فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت من ضبط مرآب يستخدم لخزن وتهريب المشتقات النفطية حيث تم العثور على عجلة لنقل المنتوج وأربعة خزانات للوقود سعة ١٠٠٠ لتر مع مضخة وعدد من "الجلكانات" وذلك ضمن مناطق شرقي بغداد بجانب الرصافة".