كريستال و10 الاف حبة.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في الانبار

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات الانبار من ضبط 7 كيلو و500 غرام من مادة الكريستال المخدرة".وأضافت، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط عشرة آلاف حبة مخدرة من نوع كبتاجون".