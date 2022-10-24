القوات الأمنية تباشر باغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمباشرة القوات الأمنية باغلاق مداخل ساحة التحرير بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية باشرت باغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد وبدأت باغلاق مدخل الشيخ عمر بالصبات الكونكريتية".



وأضاف، انه "من المتوقع ان تشهد المناطق القريبة من ساحة التحرير اغلاقا لبعض الطرق والجسور".