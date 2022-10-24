قطع جسرين وإغلاق مداخل التحرير في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم قطع جسري السنك والجمهورية وقطع ساحات التحرير والخلاني والطيران وغرناطة".وأضاف المصدر أن "جميع المداخل المؤدية الى التحرير اغلقت بالكامل"، مشيراً الى "اغلاق ساحة النسور باتجاه مجسر القادسية بالكامل".ومن المقرر ان تشهد العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء تظاهرات في مناطق عدة.