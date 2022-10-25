بممارسة أمنية صباحية.. الاطاحة بـ 7 متهمين في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا وخلال ممارسة امنية صباحية، القت القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت، أنه "تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الأجراءات القانونية الاصولية بحقهم وفق القانون".