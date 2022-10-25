أحرقوا عجلته ووضعوا جثته داخلها.. جريمة قتل تهز بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز ، أنه "بعد الإستخبار عن إحتراق عجلة والعثور على جثة بداخلها لإخفاء معالم الجريمة ضمن قاطع المسؤولية الجنوبي ، على الفور تم استحصال الموافقات القضائيية الإصولية وبإشراف قائد الشرطة اللواء خالد تركي جهاد تم تشكيل فريق مشترك من نخبة ضباط قسم مكافحة الإجرام فضلاً عن مفارز الأمن الوطني وسرية SWAT بالإضافة الى شعبة الكامرات والسيطرة المركزية في قسم الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات لكشف حيثيات الجريمة .وبينت القيادة أنه "وبعد جهود مستمرة وعمل متواصل للبحث والتحري تم تحديد الجناة والقبض عليهم بوقت قياسي خلال 72 ساعة".وأشارت الى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن دوافع الجريمة جنائية ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادث"، موكدة إحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل حيث صدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف كما جرى كشف الدلالة على محل الحادث">