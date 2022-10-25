منطقة تهتز بالطلقات النارية وضابط يتعرض لإصابة.. مواقف أمنية في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً في جهاز المخابرات العراقية تعرض لإصابة في منطقة الرأس والساقين نتيجة حادث دهس بالقرب من حديقة الامة ضمن منطقة الباب الشرقي، وسط بغداد"، مبينا أن "المتسبب تم ايداعه التوقيف".وأضاف، أن "الحديث عن اغتيال الضابط غير صحيح".وبشأن الحادث الاخر، الذي يخص اطلاق النار في البلديات، أوضح أن "الطلقات النارية الكثيفة التي سمعت ضمن منطقة البلديات هي عبارة عن حفل زفاف"، مشيراً الى أن "اصحاب الحفل قاموا باطلاق مايقارب ٥٠٠ اطلاقة نارية من سلاح نوع (bkc) و ٢١٠ اطلاقة أخرى من سلاح نوع مسدس".وبين، أن "القوة الماسكة للأرض لم تتخذ أي اجراء بحقهم".