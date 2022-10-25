الداخلية تعلن تسليم المتهم الرئيسي بسرقة اموال الضرائب الى النزاهة

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، عن تسليم المتهم الرئيسي بسرقة أموال الضراب الى هيئة النزاهة.

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تسليم المتهم (نور زهير جاسم ) الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات الازمة بحقه وفق القانون".



وأضاف إن "وزارتنا السند الحقيقي والذراع القوي لتنفيذ القانون".