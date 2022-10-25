القوات الأمنية تباشر بفتح جسر القادسية في بغداد

باشرت القوات الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، بفتح جسر القادسية في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن القوات الأمنية باشرت بفتح جسر القادسية في بغداد.



وأشار إلى أن القوات ستباشر بفتح الطرق الأخرى المغلقة بصورة تدريجية خلال الساعات القليلة المقبلة.