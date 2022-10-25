بالصور.. فتح ساحة التحرير في بغداد أمام حركة المركبات

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية فتحت ساحة التحرير أمام حركة المركبات، بعد انتهاء تظاهرات ذكرى ثورة تشرين".وتظاهر العشرات من المواطنين اليوم، في ساحة التحرير؛ بالذكرى السنوية الثالثة لـ"ثورة تشرين".وفي تشرين الأول من العام 2019، انطلقت تظاهرات غاضبة عمت أرجاء العراق، استمرت لأشهر متواصلة، قتل بحسب إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان أكثر من 550 متظاهراً وأصيب 22 ألفاً، منهم من تعرض لإعاقات جسدية دائمة ومئات المعتقلين والمختطفين.