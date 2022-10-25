مقتل صاحب صيرفة بهجوم مسلح وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل صاحب صيرفة بهجوم مسلح في الكرادة مريم وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين اقتحموا محل صيرفة وفتحوا نيران اسلحتهم باتجاه صاحبه ما اسفر عن مقتله في الحال ضمن منطقة كرادة مريم".

وأضاف المصدر أن "هناك معلومات بوجود سرقة مبالغ لم يقدر ثمنها".