القبض على طرفي مشاجرة و مصادرة أسلحة في ميسان (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لقيادة العمليات القت القبض على طرفي مشاجرة في قضاء المجر الكبير".وأضافت، أن "قوة أخرى نفذت عمليات دهم وتفتيش في قضاء قلعة صالح أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة المختلفة".واتم البيان: "تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى جهة الطلب اصولياً".