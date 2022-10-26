هددتها بنشر صورها.. فتاة تبتز صديقتها وتقع بشباك إجرام بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بابتزاز صديقتها وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع لها مبالغ مالية".وأضافت، أن "المشتكية استنجدت بمفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام حول تعرضها للابتزاز وتهديدها من قبل صديقتها، حيث تم تشكيل فريق عمل والقبض على المتهمة ولدى إجراء التحقيق معها اعترفت صراحة عن قيامها بابتزاز صديقتها وتهديدها".وأشارت الوزارة إلى أنه، "تم تدوين أقوال المتهمة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".