بينهم مفجر صهريج مفخخ.. الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تواصل عملياتها النوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، إذ تمكنت من إلقاء القبض على 6 إرهابيين أحدهم شارك بعمليات خطيرة ضد القوات الأمنية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".وأضافت، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذ رجالنا عمليات نوعية منفصلة لملاحقة عدد من الأهداف المطلوبة وفق المادة 4 إرهاب بمناطق متفرقة من بغداد"، مبينة انه " تم إلقاء القبض على 6 إرهابيين بينهم قيادات بارزة ضمن عصابات داعش الإرهابية والذين نفذوا عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في قاطع اللطيفية ضمن ما تسمى (كتائب التوحيد والجهاد) الإرهابية".وأشار البيان الى أن "الاعترافات الأولية تبين أن أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم شارك باستهداف القوات الأمنية ومقراتها بقذائف الهاون، كما شارك في عملية تفجير صهريج مفخخ استهدف عجلات عسكرية تابعة للجيش العراقي ".واتم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين وإحالتهم على الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمتهم لينالوا الجزاء العادل".