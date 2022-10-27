قبيل الجلسة.. ما حقيقة وجود أنذار "ج" للقطعات الأمنية في بغداد؟

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد اي انذار (ج) للقطعات الامنية في بغداد قبيل جلسة التصويت على كابينة المكلف محمد شياع السوداني".وأضاف، أن "الانتشار الامني الكثيف يعد طبيعياً في مناطق التحرير وجسري الجمهورية والسنك، بالاضافة الى منطقة كرادة مريم والمنطقة الخضراء".وبين، أن "هذا الانتشار هو لتأمين جلسة مجلس النواب اليوم".وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية.ورد الحلبوسي على طلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بالقول: "تحديد جلسة الخميس 27 تشرين الأول، الساعة الثانية بعد الظهر للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".