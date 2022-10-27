تزامناً مع قرب جلسة منح الثقة.. اغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تزامناً مع جلسة التصويت على كابينة المكلف محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت باغلاق المنطقة الخضراء قبيل جلسة منح الثقة لحكومة المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".





وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية. وأضاف، أن "الدخول الى المنطقة الخضراء سيكون متاحاً فقط لحاملي (الباجات)".وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية.

ورد الحلبوسي على طلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بالقول: "تحديد جلسة الخميس 27 تشرين الأول، الساعة الثانية بعد الظهر للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".