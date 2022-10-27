مقتل واصابة شخصين بهجوم مسلح في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه محل تجاري ضمن منطقة "السكلات" في الحسينية شمال شرقي بغداد، مااسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح مختلفة ".واضاف انه "حسب المعلومات الواردة للحادث نتيجة خلافات شخصية سابقة".