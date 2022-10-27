خلاف بين اشقاء يودي الى مقتل احدهم في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاكل عائلية بين ثلاثة اشقاء ضمن منطقة الامين الثانية شرقي بغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء".واضاف: "ما اسفر عن مقتل احد الاشقاء بواسطة اله جارحة".