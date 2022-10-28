السومرية نيوز – امن

تمكنت قوة أمنية، من اعتقال عصابة حاولت اختطاف تلاميذ مدرسة بواسطة الـ"تك تك" في العاصمة بغداد.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يستقلون (تكتك) اثناء محاولتهم خطف تلميذين عند خروجهما من مدرسة (النهروان الابتدائية) بالعاصمة بغداد".

وأضاف، ان "تم تسليمهم اصوليا الى مركز شرطة الغزالية".