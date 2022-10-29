حاولوا خطف طفل.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت من القبض على (٣) اشخاص يستقلون دراجة نوع (تك تك) لمحاولتهم خطف طفل اثناء خروجه من المدرسة".وبينت، أنه "جاء ذلك بعد ورود إخبار للسيطرة المركزية بوجود محاولة خطف ضمن منطقة الغزالية"، مشيرة إلى "تسليمهم اصولياً الى مركز الشرطة".