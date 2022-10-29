قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" شرقي بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني، السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجارا مجهولا لم تعرف طبيعته وقع في صهريج داخل ساحة لوقوف السيارات قرب مقهى شعبي في البنوك شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن "حصيلة الانفجار ثلاثة قتلى وسبعة جرحى على الأقل".