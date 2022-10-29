في بابل.. صدامات بين متظاهرين وقوات أمنية

أفاد مصدر أمني، السبت، بوقوع صدامات بين متظاهرين وقوات أمنية في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "عشرات المحتجين خرجوا بتظاهرة رافضة لحكومة السوداني قرب ساحة الثورة وسط مدينة الحلة".

واضاف ان "هناك صدامات وقعت بين المتظاهرين والقوات الامنية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.