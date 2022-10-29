مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة تخص انفجار شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحادثة حصلت اثناء توقف الصهريج في كراج لوقوف عجلات الحمل والصهاريج مجاور قناة الجيش مما ادى الانفجار الى تناثر قطع الصهريج وعصف المادة الغازية الى الجهة المقابلة للمنطقة".وأضاف المصدر "ادى الى سقوطها في منطقة الطالبية على احدى الدور وملعب خماسي ومقهى"، مشيراً أن "ذلك ادى الى استشهاد 9 مواطنين واصابة 12 آخرين بجروح بليغة".ولفت المصدر الى أنه "حسب المعلومات الاولية من خبير المتفجرات، الحادث بسبب تسرب المادة الغازية ولم يتم العثور على اي مبرز جرمي حتى الان".وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" في صهريج بحي البنوك شرقي بغداد.