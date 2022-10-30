من ساحة التحرير.. وزير الداخلية يستمع لمطالب المفسوخة عقودهم (صور)

السومرية نيوز – محليات

استمع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، لمطالب المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.



وقال مصدر أمني، ان "وزير الداخلية استمع لمطالب المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع خلال تجمع لهم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

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