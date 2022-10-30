البياتي يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادثة"، موكدا ان "الحادث ليس إرهابي وإنما هو حادث سير".وأضاف، أن "الانفجار حدث نتيجة غياب إجراءات السلامة"، مشيرا الى ان "الحالات الحرجة تبناها رئيس مجلس الوزراء من خلال ارسالهم الى الخارج للعلاج".وأوعز البياتي بـ"ارسال مفرزة من مديرية الجنسية الى الجرحى الراقدين في المستشفى لمتابعة حالاتهم ولغرض تسهيل إجراءات السفر لمن هم بحاجة اليه".وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، أن الانفجار ادى الى استشهاد 9 مواطنين و13 جريحا كحصيلة نهائية تم استحصالها من وزارة الصحة.