تكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية – عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "اللواء احمد رزوقي كُلف بمهام مدير مكتب وزير الداخلية".



واشار الى أن "رزوقي كان ممثل وزارة الداخلية في العمليات المشتركة".





